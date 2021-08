MediaWorld, TV Sony Bravia OLED 2021 scontato di oltre 500 euro per poco

Dopo aver trattato l'iniziativa "Mega Sconti" di MediaWorld, torniamo tra gli "scaffali virtuali" della nota catena. Infatti, è stata avviata una promozione relativa a un televisore OLED Sony Bravia uscito nel 2021.

Più precisamente, il modello Sony XR65A80J viene proposto a un prezzo pari a 2269 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 2799 euro. Questo significa che lo sconto è di 530 euro: non male, considerando anche il fatto che il televisore è di recente uscita. In ogni caso, la promozione rimarrà attiva per tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 18 agosto 2021.

Ricordiamo che il modello coinvolto dispone di un pannello OLED da 65 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano tutte le classiche funzionalità smart che ci si aspettano da un prodotto di questo tipo, vista la presenza di Google TV. Risulta inoltre immancabile il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2 (a proposito di quest'ultimo, dovete sapere che lo switch off è stato rinviato).

In ogni caso, analizzando le proposte legate al televisore effettuate dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche Unieuro ha avviato un'offerta simile. Infatti, quest'ultima catena vende il prodotto a 2299 euro. C'è inoltre uno sconto extra del 5% direttamente in carrello, che porta il prezzo finale a 2214,05 euro (sono già inclusi 30 euro di spese aggiuntive per la spedizione di prodotti di grandi dimensioni). Per il resto, i rivenditori di Amazon Italia propongono il televisore a 2119,99 euro.

Insomma, online sono disponibili svariate promozioni interessanti legate al prodotto, che potrebbero fare gola a un certo tipo di utente.