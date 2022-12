Mediaworld: TV Sony Full Array LED del 2022 in sconto a meno di 850 euro

Se Euronics propone uno smart TV Sony 4K a 300 euro in meno, Mediaworld tra le tante promozioni online di vario genere ora disponibili include un televisore Sony Full Array LED del 2022 a meno di 850 euro grazie a un taglio del 40% circa sul listino: analizziamo il modello interessato nel dettaglio.

Si tratta del televisore Sony XR55X90K, appartenente alla linea Bravia XR lanciata quest’anno. In questo caso specifico il pannello Full Array LED è da 55 pollici di diagonale e ha risoluzione pari a 3840 x 2160 pixel, ovvero 4K. Il refresh rate massimo è di 120Hz e il display supporta HLG, HDR10 e Dolby Vision lato video, assieme a Variable Refresh Rate e Auto Low Latency Mode per il gaming. Lato audio troviamo la codifica Dolby Atmos, non manca anche il certificato IMAX Enhanced e, come sistema operativo, ha in dotazione Google TV.

Il prezzo di listino fissato a 1.399,99 euro scende per un periodo di tempo non specificato a 829,99 euro, ovvero del 40,71% per essere precisi. La consegna a domicilio è gratuita ma può richiedere fino a un mese di attesa, trattandosi di un dispositivo piuttosto richiesto, ergo dalle unità limitate in magazzino, e anche di un periodo di acquisti intenso complici Black Friday, Cyber Monday e festività natalizie.

