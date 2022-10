MediaWorld, TV Sony Full Array LED 4K scontato di 400 euro per Halloween

Andando oltre all'offerta MediaWorld su un TV Samsung che abbiamo trattato in precedenza su queste pagine, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni avviate in ambito tech dalla ben nota catena. Infatti, è stata lanciata un'offerta relativa a un TV Sony Full Array LED.

Più precisamente, il modello SONY XR55X90K viene adesso proposto a un prezzo pari a 999 euro sul portale MediaWorld. Stando a quanto si può leggere si può leggere in quest'ultimo sito Web, generalmente il costo del televisore sarebbe di 1.399 euro. Si fa riferimento, in parole povere, a un possibile risparmio del 28,59%, ovvero c'è di mezzo uno sconto di 400 euro.

In ogni caso, l'offerta rientra nell'iniziativa promozionale Tecnologia da Brivido di MediaWorld, che rimarrà attiva fino al 31 ottobre 2022. Si fa insomma riferimento a un'offerta legata a Halloween. A tal proposito, ricordiamo che in questo periodo sono attive diverse promozioni di questo tipo, dunque potreste voler dare un'occhiata, ad esempio, alla Halloween Week di Xiaomi.

Tornando al televisore coinvolto, che dispone di una diagonale di 55 pollici, ha risoluzione 4K e rientra nella gamma 2022, dando un'occhiata ai prezzi disponibili online siamo venuti a conoscenza del fatto che anche da Unieuro il prezzo è 999 euro. Su Amazon, invece, questo modello viene proposto a 1.138,36 euro tramite rivenditori.