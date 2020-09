Mediaworld: TV Sony ed LG e smartphone Xiaomi in sconto solo oggi

Dopo l'offerta di Amazon su iPhone 11 Pro, ci catapultiamo nel catalogo di Mediaworld per scoprire quali sono gli sconti solo per oggi proposti dalla popolare catena di distribuzione, che come sempre scadranno alle 23:59. La lista di prodotti tech è molto ampia.

Mediaworld infatti quest'oggi sconta a 1399 Euro il TV LG 65NAN0866NA da 65 pollici NanoCell, per un risparmio di 100 Euro rispetto al prezzo di listino. Sempre restando in ambito LG, anche il 43UM7050PLF da 43 pollici è in sconto, a 299,99 Euro dai 349 Euro precedenti. In sconto troviamo anche il TV LCD Sony LCD43 da 43 pollici, a 379 Euro dai 449 Euro imposti dalla società asiatica.

In lista troviamo anche tanti smartphone. Lo Xiaomi Redmi Note 9 da 64 gigabyte, brandizzato WindTre e nelle colorazioni Purple e Grey, è disponibile a 149,99 Euro. Anche il Motorola Moto G8 è scontato a 149,99 Euro, ma in questo caso il risparmio è più ampio se si tiene conto del prezzo del produttore di 189,99 Euro. A 189,99 Euro invece può essere acquistato l'Oppo A9 2020 nella colorazione Space Purple e Marine Green.

Per coloro che sono interessati ai monitor, invece, l'Acer HA270ABI da 27 pollici può essere portato a casa a 144,99 Euro.

Mediaworld garantisce la consegna gratuita su tutti, e la possibilità di effettuare i pagamenti a rate.