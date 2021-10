MediaWorld, TV Sony OLED 4K 2021 scontato di ben 400 euro: poco tempo

Al netto delle classiche offerte odierne di MediaWorld, la nota catena propone anche uno sconto legato a un televisore OLED di Sony uscito nel 2021.

Più precisamente, il modello Sony BRAVIA XR55A80J viene venduto a un prezzo pari a 1499 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 1899 euro. Effettuando un rapido calcolo, si può comprendere "al volo" che lo sconto è di 400 euro. Niente male, considerando la fascia a cui appartiene il televisore e il fatto che quest'ultimo è di recente uscita, tanto che viene indicato dalla catena come "Novità". In ogni caso, la promozione rientra nel volantino dei 30 anni di MediaWorld, che terminerà il 7 ottobre 2021. In parole povere, la promozione rimarrà attiva ancora per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Se siete interessati al prodotto, dovete sapere che Sony XR55A80J presenta un pannello OLED da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Per il resto, come potete ben immaginare, a disposizione dell'utente ci sono tutte le classiche funzionalità smart offerte da un modello Google TV, nonché ovviamente il supporto agli immancabili standard DVB-S2 e DVB-T2.

Cosa offrono gli altri principali store online relativamente a questo specifico modello? Unieuro ha avviato uno sconto simile a quello di MediaWorld. Infatti, anche nel caso di questa catena il prezzo è sceso a 1499 euro. Per quel che concerne, invece, Amazon Italia, non siamo riusciti a scovare il prodotto sul noto portale e-commerce.