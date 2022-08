Mediaworld: TV Sony OLED 4K 2022 a quasi 400 Euro in meno

Mentre da Unieuro troviamo uno sconto doppio su un TV Sony Bravia 4K del 2022, da Mediaworld, all’interno del volantino Megasconti valido online e presso i negozi retail, è possibile aggiudicarsi un TV Sony OLED 4K del 2022 a quasi 400 Euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Il modello in questione è il Sony XR48A90KAEP appartenente alla gamma Bravia XR, caratterizzato da un pannello OLED Ultra HD 4K da 48 pollici di diagonale con refresh rate nativo di 100Hz, supporto lato video a HDR10 / HLG / Dolby Vision e audio Dolby Atmos. Lato gaming non gode di particolari standard eccetto per il VRR (Variable Refresh Rate) e l’ALLM (Auto Low Latency Mode), quindi è più pensato per una fruizione con film e serie TV. Il sistema operativo è Google TV, ovvero Android 10, e non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Venendo al prezzo, fino al 17 agosto 2022 questo smart TV costerà 1.638 Euro anziché 1.999 Euro; si tratta di un risparmio del 18% o, in termini più concreti, di 361 euro. Il pagamento potrete completarlo in soluzione unica o a rate Tasso Zero da 81,90 Euro al mese per 20 mesi. La consegna a domicilio è gratuita, ma richiederà almeno due settimane di attesa; altrimenti, potrete acquistarlo effettuando il ritiro in negozio.

Presso la stessa catena di distribuzione potrete trovare anche un TV LG NanoCell 8K a oltre 1.300 Euro in meno.