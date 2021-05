MediaWorld, TV Sony OLED 65 4K in offerta Solo per il Weekend

In seguito alla promozione relativa a Huawei Band 4 Pro, torniamo a dare un'occhiata agli sconti legati a MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato una promozione relativa a un TV OLED di Sony da 65 pollici.

In particolare, il modello SONY OLED KD65AG9 viene venduto a un prezzo di 2499 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, generalmente il costo del prodotto sarebbe pari a 2799 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 300 euro. In ogni caso, la promozione rimarrà attiva relativamente per poco tempo in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" legata all'8 maggio 2021.

Ricordiamo che il televisore coinvolto dispone di un pannello con diagonale di 65 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Immancabili tutte le funzionalità smart del caso, dato che il sistema operativo è Android, così come non può mancare il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2, che fanno riferimento rispettivamente a satellitare e digitale terrestre.

Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che Unieuro proporrebbe il modello a 2499 euro con tanto di 5% di sconto extra, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile. Per il resto, i rivenditori di Amazon Italia propongono il televisore a 2499 euro. Tuttavia, in questo caso le unità risultano limitate.