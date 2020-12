MediaWorld, TV Sony OLED da 65 pollici in offerta a 600 euro in meno: Unieuro rilancia

Dopo aver descritto nel dettaglio la promozione relativa allo smartphone Samsung Galaxy A42 5G, "torniamo" da MediaWorld per trattare un'altra offerta interessante. Questa volta ci spostiamo nel mondo dei televisori, dato che il prodotto coinvolto è un TV OLED di Sony.

Più precisamente, il modello Sony OLED KD65A8 viene proposto a un prezzo di 2199 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del dispositivo era pari a 2799 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 600 euro. Non male, se consideriamo che si tratta di un Android TV da 65 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). In ogni caos, questa promozione rimarrà attiva per un tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 23 dicembre 2020.

Certo, i più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che qualche settimana fa il prezzo era inferiore, ma chi si è perso quell'occasione può comunque portarsi a casa il TV a un buon costo. Infatti, Unieuro non è rimasta con le mani in mano e propone il prodotto a 2199 euro con ulteriore sconto direttamente in carrello del 5%. Questo significa che il prezzo finale è pari a 2119,05 euro (sono già inclusi i 30 euro di spese aggiuntive per la spedizione di prodotti di grandi dimensioni). Per quel che concerne Amazon Italia, il prodotto non risulta essere disponibile al momento in cui scriviamo.

Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani sul televisore, soprattutto per chi si è perso gli sconti di qualche settimana fa.