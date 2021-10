MediaWorld, TV Sony per PlayStation 5 scontato del 20% e 100 euro per PS Store

Nel contesto delle ultime ore dell'iniziativa di Halloween di MediaWorld, la nota catena ha lanciato un'offerta che potrebbe fare gola ai videogiocatori. Infatti, c'è una doppia promozione su un TV di Sony "perfetto per PlayStation 5".

Più precisamente, il modello Sony XR65A80J viene ora proposto a un prezzo pari a 1999 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che solitamente il costo del prodotto ammonterebbe a 2499 euro. Questo significa che lo sconto è di 500 euro, ovvero del 20,01%. Non male, considerando anche il fatto che il televisore dispone di un pannello OLED da 65 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), nonché di Google TV e ovviamente del supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2. La promozione rientra nel volantino Tecnologia da Brivido di MediaWorld, che rimarrà attivo fino al 31 ottobre 2021. In parole povere, l'offerta resterà disponibile per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

In ogni caso, l'aspetto che per alcuni risulterà più interessante risiede nel fatto che il televisore viene descritto come "Perfect for PlayStation 5", grazie anche a caratteristiche come la presenza di alcune funzionalità legate all'HDMI 2.1, dall'ALLM ai 4K/120fps. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche del modello XR65A80J (a cui in alcuni casi si fa riferimento anche con la sigla XR-65A80J), potete fare riferimento al portale ufficiale di Sony.

Tra l'altro, per rendere maggiormente "appetibile" il prodotto a coloro che dispongono di una PS5, MediaWorld e Sony propongono in accoppiata al televisore dei coupon dal valore totale di 100 euro da spendere sul PlayStation Store (due coupon da 50 euro l'uno). Come si può leggere nel regolamento completo dell'iniziativa pubblicato sul portale di MediaWorld (ovviamente vi invitiamo ad approfondirlo per bene se siete interessati), fino al 30 novembre 2021 coloro che acquisteranno un televisore Bravia XR e registreranno correttamente l'acquisto, seguendo le apposite indicazioni, potranno ottenere il succitato beneficio. Tra i modelli coinvolti c'è anche XR-65A80J.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche Unieuro ha lanciato un'iniziativa promozionale simile. Infatti, la nota catena propone il televisore a 1999 euro e anche in questo caso c'è la promozione Perfect for PlayStation 5. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello su Amazon Italia.