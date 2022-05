MediaWorld, TV Xiaomi 4K scontato del 38,53%: costo sotto i 300 euro

Non ci sono unicamente sconti su portatili da MediaWorld. Infatti, la ben nota catena dispone di un'ampia selezione anche in termini di televisori. A tal proposito, è stata lanciata una promozione su un televisore 4K di Xiaomi.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Xiaomi LED 4K P1 43 L43M6-6A viene ora proposto a un prezzo pari a 275,99 euro sul portale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 449 euro. In parole povere, lo sconto è del 38,53%, in quanto si possono risparmiare 173,01 euro. Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di un'occasione intrigante per un certo tipo di utente.

In ogni caso, la scheda tecnica di Xiaomi LED 4K P1 43 L43M6-6A include un pannello con diagonale di 43 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non manca chiaramente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2, così come sono presenti le classiche funzionalità smart che ci si aspettano da un modello di questo tipo (si tratta di un Android TV).

Al netto di questo, approfondendo quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che il prodotto non compare sul portale ufficiale di Unieuro, mentre su Amazon Italia i rivenditori vendono il televisore a partire da 338,90 euro (304,31 euro usato). Insomma, capite bene che nel contesto l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe rivelarsi interessante.