MediaWorld, TV Xiaomi TV A2 da 43 pollici in sconto del 36%

Non c'è solamente lo smartphone weekend da MediaWorld. Infatti, sul portale della nota catena sono comparse anche molte altre iniziative promozionali. Tra queste, rientra anche un'iniziativa promozionale relativa al televisore Xiaomi TV A2.

Più precisamente, quest'ultimo viene ora venduto a un prezzo pari a 286,99 euro sul portale MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che precedentemente il costo del prodotto ammontava a 449,99 euro. C'è dunque di mezzo un possibile risparmio del 36,22%, in quanto di mezzo c'è uno sconto, a conti fatti, di 163 euro.

In ogni caso, la scheda tecnica di Xiaomi TV A2 comprende un pannello con diagonale di 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non manca ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, ma se volete approfondire per bene le caratteristiche tecniche del modello potrebbe interessarvi dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Xiaomi.

Per intenderci, da quest'ultimo si apprende che il sistema operativo è Android TV, dunque risulta possibile usufruire anche di applicazioni come, ad esempio, quelle di Netflix, Amazon Prime Video e YouTube. Non manca poi il supporto a Bluetooth 5.0, Wi-Fi dual-band e Google Assistant. Insomma, potrebbe trattarsi di un'offerta interessante per chi sta cercando un televisore che non costi un occhio della testa.