MediaWorld, ultime ore di Black Friday: notebook Windows 11 scontato di oltre il 50%

Di questi tempi non è esattamente semplice trovare un notebook in grado di essere aggiornato a Windows 11 a un prezzo particolarmente basso, vero? Ebbene, MediaWorld ha deciso di "correre in soccorso" di coloro che stanno cercando un affare dell'ultimo minuto relativo al Black Friday 2021, scontando proprio un prodotto di questo tipo.

Più precisamente, il modello MEDIACOM SmartBook One 4 viene ora venduto a un prezzo pari ad appena 199 euro mediante il sito Web di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 479 euro. Effettuando un rapido calcolo, si può dunque facilmente comprendere che lo sconto è di 280 euro. In parole pover, il prodotto viene proposto a meno della metà del solito prezzo.

Certo, le caratteristiche tecniche sono pensate per chi effettua solamente qualche classica operazione con il PC, dato che si fa riferimento a un portatile che monta un processore Intel Celeron N4020, affiancato da 4GB di RAM e 128GB di SSD. Il pannello LCD ha invece diagonale di 15,6 pollici e presenta risoluzione Full HD.

L'aspetto che potrebbe risultare interessante per qualcuno, oltre al basso prezzo, è il fatto che MediaWorld indica il prodotto come aggiornabile a Windows 11, il sistema operativo di Microsoft originariamente rilasciato a ottobre 2021. In parole povere, "di base" il notebook dispone di Windows 10 Home, ma l'utente può procedere in autonomia per quel che concerne l'aggiornamento gratuito a Windows 11.

In ogni caso, l'offerta, che sicuramente potrebbe fare gola a un certo tipo di utente, rimarrà attiva per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa di MediaWorld legata al Black Friday che terminerà il 29 novembre 2021.