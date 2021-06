MediaWorld, ultime ore: BOSE Soundbar 700 scontata di 200 euro

Non sono attive solamente le classiche iniziative promozionali giornaliere da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato un'offerta legata a BOSE Soundbar 700. Potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un prodotto di questo tipo.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, la soundbar viene venduta a un prezzo di 699 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che solitamente il costo di questo modello sarebbe pari a 899 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio di 200 euro. In ogni caso, la promozione rientra nel volantino "La Partita Si Gioca Dove Sei Tu", che rimarrà attivo fino a domani 10 giugno 2021. In parole povere, sono le ultime ore per poter usufruire dell'offerta. Per il resto, le colorazioni della soundbar messe in sconto da MediaWorld sono quelle Black e White.

Analizzando quanto proposto invece dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche Unieuro ha lanciato un'offerta simile sul prodotto. Infatti, in questo caso il prezzo è pari a 699,99 euro sul sito Web ufficiale della nota catena. Non manca inoltre una promozione di Amazon: il costo è identico a quello proposto da MediaWorld, ovvero 699 euro. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi non si passa nemmeno per rivenditori.