MediaWorld, ultime ore di doppio sconto su notebook Lenovo RTX 3050

Al netto dei doppi sconti MediaWorld in campo TV, la popolare catena ha lanciato questo tipo di iniziativa promozionale anche per dispositivi appartenenti ad altre categorie. Ad esempio, di mezzo c'è un notebook Lenovo che dispone di GPU RTX 3050.

Più precisamente, il modello Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IAH7 viene ora venduto a un costo di base di 899,99 euro. Dal sito Web ufficiale di MediaWorld si apprende che precedentemente il prezzo del computer portatile ammontava a 1.199 euro. C'è dunque uno sconto iniziale del 24,93%, ovvero si possono risparmiare in questo modo 299,01 euro.

Tuttavia, non è finita qui. Va infatti considerato che il prodotto rientra anche nell'iniziativa promozionale Sconto Subito di MediaWorld, che terminerà nella giornata del 5 febbraio 2023. Avrete dunque relativamente poche ore a disposizione in seguito alla pubblicazione di questa notizia per poter usufruire dell'offerta, ma in questo contesto lo sconto extra è di 80 euro.

In parole povere, il prezzo finale in carrello diventa 829,98 euro (sono inclusi i costi di consegna di 9,99 euro). Potrebbe insomma trattarsi di un'occasione potenzialmente interessante per chi è alla ricerca di un computer portatile di questo tipo. Per intenderci, al netto della già citata scheda video, le caratteristiche tecniche del modello coinvolto comprendono uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, 8GB di RAM, 512GB di SSD e un processore Intel Core i5-12450H.