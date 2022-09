Mediaworld, ultime ore dell'Extra Sconto 20% su tutti i TV: scade a mezzanotte!

Scadrà alle 23:59 di oggi, 29 Settembre 2022, la promozione Mediaworld che propone l'extra sconto del 20% su tutti i TV, con consegna gratuita garantita anche a stretto giro di orologio.

Come leggiamo sulla pagina presente sul sito Mediaworld, l'Extra Sconto 20% viene applicato direttamente al carrello, e rientrano tutti i televisori ad eccezione di quelli presenti nel volantino "Sconto World", ma anche quelli che partecipano alle promozioni online "Solo Per Oggi" e "Solo Per il Weekend".

Ad essere interessati sono diversi marchi: tra i Samsung citiamo la promozione sul QLED QE55Q60ABAUXZT che parte da un prezzo di 899 Euro, a cui va tolto il 20% e che quindi passa a 719,20 Euro. La riduzione viene applicata anche sul Sony XR42A90KAEP da 42 pollici OLED di Sony, che parte da 1799 Euro e passa a 1.439,20 Euro.

Tra i TV LG, invece, l'OLED 55A26LA da 55 pollici parte da un prezzo di 1649 Euro e cala a 1319,20 Euro, garantendo quindi un risparmio davvero degno di nota.

La lista completa è disponibile sulla pagina dedicata, mentre per tutti i dettagli sull'offerta vi rimandiamo direttamente al file PDF contenente termini e condizioni dell'iniziativa, dove sono indicati nel dettaglio tutte le informazioni della promozione che scadr oggi 29 Settembre 2022.