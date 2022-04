MediaWorld, ultime ore per l'Extra Sconto del 50% sui ricondizionati

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente dell'iniziativa Extra Sconto del 50% di MediaWorld, relativa ai prodotti ricondizionati. Ebbene, si appresta ad arrivare la scadenza di quest'ultima, dunque risulta interessante dare un'occhiata alle promozioni ancora disponibili in questo contesto.

Infatti, le offerte con consegna gratuita, che ricordiamo sono disponibili solamente online, proseguiranno fino al 12 aprile 2022, dunque al momento in cui scriviamo mancano relativamente poche ore al termine dell'iniziativa promozionale. Chiaramente in questo caso la disponibilità dei prodotti è limitata, dato che si tratta di dispositivi ricondizionati e dunque le proposte di MediaWorld sono in continua evoluzione.

Per questo motivo, torniamo a trattare l'iniziativa, in modo da comprendere quali promozioni sono ancora attive (nonché soprattutto per fornirvi un "promemoria", dato che magari potreste non aver ancora dato un'occhiata ai dispositivi ricondizionati disponibili). Ebbene, chiaramente le tipologie di prodotti coinvolte sono parecchie, dai televisori agli smartphone, passando per i computer.

Per farvi un esempio concreto, al momento in cui scriviamo c'è, ad esempio, uno sconto del 10% sul modello Sony XR55X94J, che viene proposto a 854,10 euro sul portale ufficiale di MediaWorld, al posto dei precedenti 949 euro. Tuttavia, un ulteriore sconto viene applicato direttamente in carrello, portando il prezzo finale del TV a 754,10 euro.

Questo anche perché attualmente da MediaWorld c'è lo Sconto Subito Online (fino al 10 aprile 2022), che si può "combinare" con le altre promozioni. Insomma, era giusto effettuare un "promemoria", così da ricordarvi le iniziative attive in queste ore da MediaWorld (e spiegarvi che potrebbe interessarvi aggiungere i prodotti al carrello per approfondire tutti gli sconti del caso, cercando le "combinazioni" che fanno al caso vostro).