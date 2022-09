MediaWorld, ultime ore di ExtraSconto TV del 20% in carrello

Non ci sono solamente le offerte di Fine Serie da MediaWorld. Infatti, quest'ultima catena ha lanciato anche diverse altre promozioni relative al mondo tech in generale. Tra quelle in scadenza al momento in cui scriviamo c'è l'iniziativa promozionale ExtraSconto TV, che potrebbe interessarvi approfondire.

Quest'ultima, che rimarrà attiva fino al 4 settembre 2022 (dunque avrete poche ore a disposizione in seguito alla pubblicazione di questa notizia per poterne usufruire), permette di ottenere uno sconto extra del 20% direttamente in carrello su tutti i televisori con prezzo pari o superiore a 599 euro. Non manca inoltre la consegna gratuita.

Cercate esempi in merito ai modelli coinvolti? Ne trovate a bizzeffe nella pagina del portale di MediaWorld dedicata all'iniziativa, ma in questa sede ne prendiamo in considerazione alcuni. Ebbene, il modello Samsung QE43QN90BATXZT (QLED, 43 pollici, 4K) è già al centro di base di uno sconto del 21%, dunque si passa da 1.399 euro a 1.099 euro. Premendo poi sul pulsante "Aggiungi al carrello" si usufruisce dunque dello scontro extra del 20%, facendo scendere il prezzo finale a 879,20 euro.

Capite bene poi che il possibile risparmio si fa più importante man mano che si sale di prezzo. Ad esempio, il modello Sony XR77A80KAEP (OLED, 77 pollici, 4K) di base costa 5.099 euro, dunque aggiungendo il prodotto al carrello il costo finale scende a 4.079,20 euro (per un risparmio di 1.019,80 euro). Insomma, possono esserci degli scenari interessanti, quindi potreste voler provare a effettuare le vostre "combinazioni" prima che l'iniziativa giunga al termine.