MediaWorld, ultime ore di festa per la Nazionale: aspirapolvere Dyson in offerta

Non ci sono solamente TV di Sony tra i prodotti scontati da MediaWorld per festeggiare la vittoria dell'Italia di Mancini. Infatti, in questo contesto è possibile portarsi a casa un noto aspirapolvere Dyson a prezzo scontato.

Più precisamente, il modello DYSON V11 Absolute Extra Pro, che generalmente verrebbe proposto a 749 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld, il 13 luglio 2021 è acquistabile a 699 euro. Infatti, il prodotto rientra nell'iniziativa "Sconto Subito Online", che prevede un risparmio direttamente in carrello di 50 euro per acquisti tra 500 euro e 749,99 euro. Ricordiamo che questa promozione è stata lanciata per celebrare la vittoria degli Europei di calcio e rimarrà attiva solamente per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Potenza di aspirazione di 220 W/a, autonomia di 60 minuti e capacità del raccoglitore di polvere di 0,76 l sono le principali caratteristiche di questo aspirapolvere senza filo. In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che sul portale ufficiale di Dyson il prezzo del prodotto è pari a 749 euro. Per quel che riguarda, invece, Unieuro, quest'ultima catena propone l'aspirapolvere a 749 euro con 5% di risparmio extra direttamente in carrello (il prezzo finale diventa dunque 711,55 euro). I rivenditori di Amazon Italia vendono questo modello a 749 euro.

Insomma, la promozione avviata da MediaWorld potrebbe fare gola a un certo tipo di utente. Per il resto, se non siete degli esperti di aspirapolvere, vi ricordiamo che su queste pagine potete trovare un "promemoria" relativo a cosa non aspirare con un Dyson.