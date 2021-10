Mediaworld, ultime ore di grandi offerte su 3 smart TV 4K DVB-T2 LG e Samsung

Non è solo il Sony Weekend da Mediaworld a essere prossimo alla sua conclusione, data per le 23:59 di oggi, domenica 10 ottobre 2021. Allo stesso tempo, anche le tradizionali promozioni “Solo per il Weekend” stanno per finire e tra esse, in questa occasione, riprenderemo gli sconti su 3 smart TV 4K DVB-T2 LG e Samsung.

Il televisore più economico del trio è il modello Samsung QLED 4K QE55Q60A Black 2021 proposto a 699 Euro al posto dei 1.049 Euro di listino, pagabili in 20 rate mensili Tasso Zero da 34,95 Euro. Si tratta di un TV con pannello QLED Ultra HD 4K da 55 pollici, con supporto alla tecnologia video HDR e HDR 10+, decoder audio Dolby Digital Plus e sistema operativo Tizen.

Restando sempre tra i modelli del colosso sudcoreano troviamo Samsung Led 4K UE65AU9070UXZT 2021, dotato di uno schermo LED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate di 50Hz, supporto lato video a HLG, HDR e HDR 10+, mentre lato audio figura anche in questo caso il decoder Dolby Digital Plus. Il sistema operativo resta sempre il proprietario TizenOS. Il prezzo, invece, sale a 799 Euro contro i 1.199 Euro di listino, anche in questo caso pagabili in 20 mensilità Tasso Zero.

Chiude il trio il modello LG OLED65A16LA 2021 proposto a 1.699 Euro anziché 2.399 Euro. Il pannello in dotazione è un OLED Ultra HD 4K da 65 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 60Hz, supporto a HDR, HDR 10, HLG e Dolby Vision, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Atmos. Il sistema operativo di questo TV è WebOS 6.0. Ricordiamo, infine, che tutti i modelli citati supportano gli standard DVB-T2 e DVB-S2 rispettivamente per digitale terrestre e satellitare, e che è possibile sfruttare i Bonus TV Rottamazione e ISEE 20.000 per l’acquisto.

Nella giornata odierna abbiamo anche segnalato uno sconto pazzo su un TV LG OLED da 77 pollici, proposto a un prezzo particolarmente interessante grazie alle “Offerte di Fine Serie”.