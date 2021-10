Mediaworld, ultime ore di grandi sconti su 3 smart TV 4K DVB-T2 Samsung

Oltre ai 500 Euro di sconto su TV LG OLED e Sony, Mediaworld tra le promozioni “Solo per Oggi” che dureranno ancora per poche ore include anche sconti importanti su 3 smart TV 4K DVB-T2 Samsung, di cui due modelli QLED rilasciati nel 2021. Ecco tutti i dettagli da sapere.

Partiamo come da nostra prassi dal televisore più economico Samsung Crystal UHD 4K UE50AU8070 Black 2021, dotato di un pannello LED Ultra HD 4K da 50 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 50Hz e supporto a tecnologie video come HDR, HDR 10+ e HLG, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Digital Plus e come sistema operativo il proprietario TizenOS. Il prezzo è pari a 529 Euro anziché 679 Euro, pagabili in 20 comode rate mensili da 26,45 Euro Tasso Zero.

Secondo modello per ordine di prezzo è il TV Samsung QLED 4K QE55Q60A Black 2021, proposto a 699 Euro al posto dei 1.049 Euro di listino. Si tratta di un dispositivo con schermo QLED Ultra HD 4K da 55 pollici sempre con supporto a HLG e HDR 10+, decoder audio Dolby Digital Plus e sistema operativo Tizen.

Chiude la lista odierna il modello Samsung QE50Q80AATXZT scontato da 1.379 Euro a 799 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 mensilità Tasso Zero secondo piano Findomestic. Questo TV giunge con schermo QLED Ultra HD 4K da 50 pollici dal refresh rate di 120Hz, con supporto a HLG, HDR 10+ e Dolby Digital Plus, mentre il sistema operativo resta sempre Tizen.

