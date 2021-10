Mediaworld: ultime ore di grandi sconti su Galaxy Book S e iMac, anche con chip M1

Assieme alla promozione odierna su TV LG OLED A1, Mediaworld nella lista delle offerte “Solo per Oggi” include anche altri prodotti interessanti a prezzi competitivi. Tra questi segnaliamo in particolare sconti su Galaxy Book S e due iMac, di cui un modello del 2021 con chip Apple Silicon M1.

Partiamo dal notebook Samsung Galaxy Book S proposto a 799 Euro anziché 1.229 Euro. Si tratta di un computer portatile dotato di processore Intel Core i5-L16G7 da 1,4 GHz di clock base e 3 GHz Boost, accompagnato da 8 GB di RAM, 256 GB di archiviazione in formato SSD e display Full HD da 13,3 pollici. Il sistema operativo in dotazione, invece, è Windows 10 Pro.

Segue in ordine di prezzo l’Apple iMac 2019 con display Retina Ultra HD 4K (4096 x 2304) da 21,5 pollici, assieme a 256 GB di SSD, processore Intel Core i5-8265U da 3 GHz di clock base e 4,1 GHz turbo e scheda grafica AMD Radeon Pro 560X. Il prezzo a cui viene scontato è pari a 1.299 Euro, contro i 1.689 Euro di listino; la cifra potrà essere pagata anche in 20 comode rate Tasso Zero da 64,95 Euro.

Conclude il trio di prodotti di questo articolo l’iMac M1 2021 scontato da 1.719 Euro a 1.499 Euro, anch’esso pagabile in 20 mensilità Tasso Zero. Qui troviamo il processore proprietario Apple Silicon M1 dotato di 16 core, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di SSD lato archiviazione, mentre lo schermo in dotazione è un pannello LED da 24 pollici con risoluzione 4,5K (4480 x 2520 pixel).

Nel frattempo, Mediaworld ha lanciato una vasta gamma di offerte su PC compatibili con Windows 11.