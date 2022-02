Mediaworld, ultime ore di grandi sconti su smart TV 4K DVB-T2 LG e OPPO Find X3 Lite

Mentre prende il via il volantino “Musica per le tue orecchie” da Mediaworld, dedicato a vinili, CD e dispositivi audio come casse e cuffie, la stessa catena di distribuzione rinnova le offerte di giornata includendoci in particolare un TV LG OLED 4K DVB-T2 e OPPO Find X3 Lite a ottimi prezzi. Vediamo i due dispositivi nel dettaglio.

Il televisore della società sudcoreana è il modello LG OLED65C15LA 2021 scontato da 2.499 Euro a 1.899 Euro, pagabili in 20 mensilità Tasso Zero da 94,45 Euro. Ci troviamo dinanzi a un TV con schermo OLED Ultra HD 4K dalla diagonale pari a 65 pollici, con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e supporto a tecnologie video quali HDR, HDR10 Pro, HLG e Dolby Vision IQ, mentre il sistema operativo è WebOS e lato audio troviamo il decoder Dolby Atmos.

Lo smartphone OPPO Find X3 Lite brandizzato Vodafone viene invece proposto a 329 Euro al posto di 499,99 Euro, anche qui pagabili in 20 rate. Si tratta di un dispositivo mobile dotato di display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 765G compatibile con la rete mobile 5G, 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna non espandibile tramite microSD, mentre la batteria è da 4.400 mAh. Infine, la fotocamera anteriore è da 32 MP e posteriormente troviamo quattro sensori rispettivamente da 64 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP.

Ricordiamo, in conclusione, che all’attivo sul mercato italiano c’è anche il volantino “Super Sconti” da Trony con 4 smart TV 4K DVB-T2 a prezzi stracciati.