Mediaworld, ultime ore di grandi sconti su smart TV 4K DVB-T2 Samsung e Galaxy S21

Nel contesto delle offerte “Solo per Oggi” da Mediaworld troviamo non solo lo sconto di 700 Euro su TV LG OLED 2021, ma anche promozioni allettanti su smart TV Samsung e smartphone Galaxy S21. Vediamo assieme nel dettaglio le offerte relative a tali dispositivi.

Partiamo proprio da Samsung Galaxy S21 5G, smartphone proposto fino alle 23:59 di oggi, giovedì 14 ottobre 2021, a 849 Euro anziché 929 Euro. Esso giunge dotato di schermo Dynamic AMOLED 2X Full HD+ da 6,2 pollici con refresh rate adattivo fino a 120Hz, assieme al chipset Exynos 2100 octa-core a 2,9 GHz, 256 GB di spazio di archiviazione non espandibile, 8 GB di RAM, batteria da 4.000 mAh e comparto fotocamera caratterizzato da tre sensori posteriori (12 MP principale Dual Pixel OIS + 12 MP ultra-grandangolare + 64 MP teleobiettivo OIS) e uno anteriore da 10 MP.

Passando agli smart TV, notiamo innanzitutto il modello Samsung QE50Q80AATXZT scontato da 1.379 Euro a 879 Euro, pagabili in 20 mensilità Tasso Zero da 43,95 Euro. Si tratta di un televisore con pannello QLED Ultra HD 4K da 50 pollici con refresh rate di 120Hz, supporto allo standard DVB-T2 per il digitale terrestre, supporto lato video a HLG e HDR 10+ e, lato audio, troviamo il decoder Dolby Digital Plus. Il sistema operativo, invece, è TizenOS.

Chiude il trio di prodotti del colosso sudcoreano in offerta lo smart TV Samsung Neo QLED 4K QE50QN90A Titan Black 2021, modello di fascia alta scontato da 1.799 Euro a 1.399 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 comode rate. Qui troviamo allo stesso modo un display QLED Ultra HD 4K da 50 pollici con refresh rate di 120Hz, ma dalla qualità più elevata in quanto il sistema di illuminazione è Mini LED. Non manca il supporto a DVB-T2, HDR 10+ lato video e Dolby Digital Plus lato audio.

