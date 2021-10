MediaWorld, ultime ore di Halloween e Mega Sconti: offerte da brivido

La giornata più "spaventosa" dell'anno è alle porte. Mancano infatti poche ore al "risveglio di mostruosità" varie, Michael Myers compreso (si fa per dire ovviamente, ma quest'anno c'è realmente stato il "ritorno" di quest'ultimo grazie alla pellicola Halloween Kills). In questo contesto, MediaWorld ha deciso di proporre miriadi di offerte.

Più precisamente, sono due le principali iniziative promozionali con scadenza fissata al 31 ottobre 2021 (dunque pensate in modo specifico per il periodo di Halloween, al momento in cui scriviamo ci sono ancora relativamente poche ore disponibili per usufruire delle offerte). La prima è legata al volantino Tecnologia da Brivido di MediaWorld. Quest'ultima propone sconti interessanti come quello relativo allo smartphone Xiaomi 11T 5G (8/128GB), che viene venduto in abbinata agli auricolari Redmi Buds 3 Pro a 549 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld.

In ambito TV, invece, ci sono anche proposte economiche. Per intenderci, il televisore OK ODL32675H-TB viene ora venduto a 169,99 euro tramite il portale di MediaWorld. Per il resto, ovviamente non mancano molte altre promozioni relative a svariate tipologie di prodotti tech. A tal proposito, potreste voler dare un'occhiata alla pagina dedicata all'iniziativa Tecnologia da Brivido di MediaWorld.

Per quel che concerne, invece, l'iniziativa Mega Sconti, tra le offerte che si fanno notare troviamo quella relativa al televisore LG NanoCell 4K 43NANO776PA 2021, proposto a 599 euro tramite il sito Web di MediaWorld. Non manca poi uno sconto relativo allo smartphone OnePlus Nord N100 (4/64GB), che viene venduto a un prezzo pari a 149,99 euro mediante il portale di MediaWorld. Nel caso siate interessati anche a questa tipologia di promozioni, potete fare riferimento alla pagina di MediaWorld dedicata ai Mega Sconti.

Insomma, la nota catena ha deciso di "darci dentro" in questo periodo. D'altronde, ricordiamo che MediaWorld si sta preparando al Black Friday 2021. Il "clima" è ormai quello.