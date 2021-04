Mediaworld, ultime ore degli LG Days: le offerte sui TV da non perdere

Scadranno alle 23:59 di oggi, domenica 11 Aprile 2021, gli LG Days di Mediaworld che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, propone delle promozioni molto interessanti su tanti modelli di TV OLED e 4K. Vediamo quali sono i più interessanti.

L'OLED 55 BX da 55 pollici può essere acquistato a 1149 Euro, 250 Euro in meno rispetto ai 1399 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in venti rate da 57,45 Euro l'una con tan e taeg 0% e consegna a casa a 19,99 Euro.

In sconto troviamo anche i TV della linea CX. Qui citiamo la variante da 55 pollici a 1310 Euro, a fronte di un prezzo di listino di 1699 Euro, mentre quello da 77 pollici passa a 3499 Euro, 1500 Euro in meno se si confronta che al lancio costava 4999 Euro.

In sconto troviamo anche i nuovi TV OLED C1: la variante da 65 pollici passa a 2299 Euro, 400 Euro in meno dai 2699 Euro di listino, mentre il modello da 48 pollici passa a 1399 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 1699 Euro imposti dal produttore.

La lista completa dei prodotti disponibili in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo. Presenti anche soundbar, lavatrici ed elettrodomestici.