MediaWorld, ultime ore di Mega Sconti: 40% in meno su TV QLED, Unieuro rilancia

Dopo aver trattato alcune promozioni relative a notebook con GPU RTX 3060, torniamo a dare un'occhiata alle proposte in termini di offerte tech da parte di MediaWorld. Infatti, la nota catena ha messo in sconto un TV QLED di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung QLED QE65Q60TAUXZT viene venduto a un prezzo pari a 839 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che in precedenza il costo del prodotto era di 1399 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio del 40,03%, ovvero di 560 euro. In ogni caso, lo sconto rientra nell'iniziativa "Mega Sconti", che rimarrà attiva fino a domani 30 maggio 2021.

In parole povere, si tratta delle ultime ore per usufruire della promozione. Ricordiamo che il televisore coinvolto dispone di un pannello QLED con diagonale pari a 65 pollici, nonché risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Immancabili ovviamente tutte le funzionalità del caso, così come risulta chiaramente presente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, legati a digitale terrestre e satellitare.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche Unieuro ha scontato il prodotto. In questo caso il prezzo è pari a 849 euro, ma il televisore rientra nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto extra direttamente in carrello. In parole povere, il costo finale diventa 836,55 euro (30 euro di spese di spedizione per prodotti di grandi dimensioni già inclusi).

Per quel che riguarda, invece, i rivenditori di Amazon Italia, questi ultimi propongono il prodotto a 940 euro.