MediaWorld, ultime ore di Mega Sconti: cinque offerte imperdibili su PC, TV e smartphone

I Mega Sconti di maggio 2021 da MediaWorld stanno per concludersi. Abbiamo già parlato nelle scorse giornate di alcune delle promozioni più interessanti proposte dalla catena di negozi, ma è giunto il momento di dare un’occhiata a cinque offerte specifiche da non perdere, su dispositivi come smartphone, computer portatili e smart TV.

Come da nostra prassi, cominciamo nominando il prodotto più economico tra quelli selezionati ovvero Samsung Galaxy S20+ 4G, venduto a 699 Euro anziché 1029 Euro. Si tratta di uno smartphone dotato di display Dynamic AMOLED QHD+ da 6.7 pollici, chip proprietario Exynos 990 octa-core da 2.73 GHz massimo, accompagnato da 8 GB di memoria RAM, 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD fino a 1000 GB e una batteria da 4500 mAh. Per quanto concerne il comparto fotocamera, invece, troviamo un setup quad-camera posteriore (64MP telephoto + 12MP grandangolare + 12MP ultra-grandangolare + 0.3MP ToF 3D profondità) e un singolo sensore anteriore da 10 MP.

Segue poi, rimanendo nel mondo Samsung, il notebook Galaxy Book S proposto a 884 Euro al posto dei 1199 Euro di listino, pagabili in 20 comode rate da 44,20 Euro al mese. In questo caso si parla di un processore Intel Core i5 L16G7 da 1,4 GHz base e 3 GHz Boost, assieme a 8 GB di RAM LPDDR4, SSD da 256 GB, chip grafico integrato Intel UHD Graphics e display Full HD da 13 pollici.

Altro computer portatile particolarmente interessante è il modello da gaming ASUS Zephyrus GU502LU-AZ021T con processore Intel Core I7-10750H da 2,6 GHz base e 5 GHz Boost, scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, 16 GB di RAM DDR4 con supporto massimo a 48 GB, SSD da 512 GB e display da 5,6 pollici Full HD. Il tutto viene proposto a 1519,20 Euro anziché 1899 Euro.

Concludiamo la lista delle cinque offerte imperdibili con due televisori: il primo è il modello Panasonic TX-65HX900E con pannello LED Ultra HD 4K da 65 pollici, refresh rate di 60 Hz, supporto a DVB-T2 e DVB-S2, HDR10+ / HDR10 / HLG / DolbyVision e sistema operativo my Home Screen 5.0, per 959,20 Euro al posto dei 1199 Euro di listino, sempre pagabili in 20 mensilità Tasso Zero secondo piano Findomestic. Segue, passando a una fascia di prezzo molto più elevata, lo smart TV Sony OLED KD77AG9 con pannello Ultra HD 4K da 77 pollici, sistema operativo Android e decoder Dolby Digital Plus lato audio, il tutto a 3299 Euro anziché 4399 Euro.

Intanto da MediaWorld tra le offerte Solo per il Weekend figura anche un TV QLED firmato Samsung scontato di ben 1830 Euro.