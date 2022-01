MediaWorld, ultime ore: notebook da gaming con RTX 3060 scontato di 200 euro

Se pensate che nella giornata del 26 gennaio 2022 ci siano solamente i classici sconti a tempo di MediaWorld, vi sbagliate. Infatti, sono attive anche molte altre promozioni. Tra queste, potrebbe interessarvi dare un'occhiata all'offerta su un notebook da gaming con RTX 3060, finché quest'ultima è attiva.

Infatti, dovete sapere che il volantino TV & PC Mania di MediaWorld scade proprio il 26 gennaio 2022. Questo significa che le promozioni legate a esso rimarranno disponibili solamente per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. In ogni caso, tornando al portatile coinvolto, dovete sapere che il modello Acer Nitro 5 AN515-57-7655 viene venduto in questo contesto a un costo pari a 1499 euro sul sito Web ufficiale di MediaWorld.

Solitamente quest'ultimo proporrebbe il prodotto a 1699 euro, dunque c'è di mezzo uno sconto di 200 euro. Potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi non ne vuole più sapere di attendere oltre e ha intenzione di giocare i propri videogiochi preferiti "in mobilità". D'altronde, sotto la scocca troviamo un processore Intel Core i7-11800H, 16GB di RAM e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria dedicata. Non mancano inoltre uno schermo LCD da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e il sistema operativo Windows 11 Home.

Per il resto, dovete sapere che non siamo riusciti a trovare questo specifico modello di notebook né sul portale ufficiale di Amazon Italia né su quello di Unieuro. Insomma, capite bene che un certo tipo di utente potrebbe voler approfondire l'offerta di MediaWorld.