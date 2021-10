Mediaworld: ultime ore delle offerte sugli Amazon Echo ed i TV 4K

Dopo aver riportato le offerte Amazon sui prodotti da gaming, segnaliamo che sono le ultime ore per godere degli sconti solo per il weekend di Mediaworld, che saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, domenica 3 Settembre 2021.

In lista troviamo l'Amazon Echo Dot di quarta generazione a 39,99 Euro, 20 Euro in meno rispetto ai 59,99 Euro di listino, mentre l'Amazon Echo Show 8 nella colorazione white viene proposto ad 89,99 Euro, 40 Euro in meno dai 129,99 Euro imposti dalla società di Seattle. Interessante anche la promozione su Amazon Echo Show 5, a 54,99 Euro, 35 Euro in meno rispetto agli 89,99 Euro di listino. L'Amazon Echo Dot di terza generazione invece passa a 29,99 Euro.

Non mancano all'appello i televisori: l'LG NanoCell 43NAN0776PA 2021 da 43 pollici è disponibile a 649 Euro, dai 699 Euro di listino. Segnaliamo però anche la promozione sul Panasonic 40JX800E 2021 da 40 pollici, che passa a 649 Euro: in questo caso la riduzione è di 100 Euro dai 749 Euro di listino. Il Samsung QLED QE55Q60A da 55 pollici, invece, passa a 699 Euro, con uno sconto significativo se si tiene conto che di listino costa 1049 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo: ricordiamo che scadranno alle 23:59.