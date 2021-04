MediaWorld, ultime ore di offerte su Samsung Galaxy S21: il codice sconto

Dopo aver trattato le classiche offerte giornaliere, torniamo ad analizzare le promozioni lanciate da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha avviato degli sconti relativi alla gamma di smartphone Samsung Galaxy S21.

In particolare, come potete vedere collegandovi alla pagina relativa all'iniziativa promozionale, c'è la possibilità di usufruire di uno sconto di 150 euro su tutti i dispositivi della serie Samsung Galaxy S21 5G. Per completezza d'informazione, dovete sapere che si fa specifico riferimento alle varianti che dispongono di 256GB di memoria interna.

In ogni caso, per risparmiare è necessario utilizzare il codice sconto S21MW al momento del pagamento. Per intenderci, una volta raggiunto il carrello, da PC basta fare clic sull'icona della freccia verso il basso, presente a fianco della scritta "Hai un codice promozionale?", inserendo successivamente "S21MW". Così facendo, il prezzo del dispositivo che avete scelto calerà di 150 euro. Per farvi degli esempi concreti, Samsung Galaxy S21 5G da 256GB si può acquistare a 749 euro (899 euro senza codice sconto), Samsung Galaxy S21+ 5G da 256GB si può comprare a 979 euro (1129 euro senza codice sconto) e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G da 256GB si può portare a casa a 1179 euro (1329 euro senza codice sconto).

Per il resto, ricordiamo che si tratta delle ultime ore per poter usufruire delle offerte. Infatti, queste ultime scadranno domani 14 aprile 2021.