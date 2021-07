Mediaworld, ultime ore di Red Friday: 5 offerte imperdibili su smart TV e laptop

L’iniziativa Mediaworld Red Friday lanciata a inizio luglio sta per giungere alla sua conclusione, prevista per le 23:59 dell’11 luglio 2021. Vediamo quindi cinque offerte imperdibili su smart TV a marchio LG e Sony, assieme anche a computer portatili firmati Lenovo e Huawei.

Partiamo proprio dai televisori, in particolar modo dal modello LG NanoCell 4K 55NANO776PA 2021 proposto a 599 Euro anziché 999 Euro. Si tratta di uno smart TV con pannello LED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 60 Hz, supporto a HDR, HDR10 Pro e HLG lato video, DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare e sistema operativo proprietario WebOS 6.0.

Sempre rimanendo nello stesso marchio troviamo altrimenti il TV LG Oled 4K OLED55C15LA 2021 venduto a 1.499 Euro al posto dei 1.899 Euro di listino, pagabili in 20 comode rate Tasso Zero da 74,95 Euro. Questo televisore giunge con display OLED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 120 Hz, HDR / HDR10 Pro / HLG / Dolby Vision come tecnologie video e decoder Dolby Atmos a potenziare il comparto audio, mentre il sistema operativo rimane sempre WebOS 6.0.

Chi volesse spendere un po’ meno, invece, potrà aggiudicarsi l’Android TV Sony OLED KE55A8 a 1.249 Euro anziché 1.799 Euro, dotato di pannello OLED 4K da 55 pollici, supporto all’HDR, certificato IMAX e codifica audio Dolby Atmos. La versione di Android in dotazione, infine, è 9.0 Pie.

Passando ai computer portatili più interessanti del Red Friday troviamo il modello Lenovo IdeaPad 5 14ALC05 con display LCD Full HD da 14 pollici e, sotto la scocca, CPU AMD Ryzen 7 5700U con clock Boost a 4,3 GHz, accompagnato da 8 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB e chip grafico condiviso AMD Radeon, a 799 Euro contro gli 899 Euro di listino. Altrimenti, a 1.499 Euro anziché 1.899 Euro potrete acquistare Huawei MateBook X Pro con display LCD Full HD 3K da 13,9 pollici, processore Intel Core I7-1165G7 con frequenza di clock Boost a 4,7 GHz, GPU integrata Intel Iris Xe, 16 GB di RAM LPDDR4 e 1000 GB di SSD lato archiviazione.

Ricordiamo che, sempre questa domenica, avrà conclusione anche la Settimana Mac da Mediaworld.