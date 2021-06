MediaWorld, ultime ore di Red Friday: TV QLED Samsung scontato di 400 euro

Dopo aver dato un'occhiata all'iniziativa promozionale "Tecnologia per tutte le età" di MediaWorld, torniamo ad approfondire le offerte relative al mondo tecnologico proposte dalla nota catena. Infatti, c'è uno sconto legato a un TV QLED di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung QLED QE55Q60TAUXZT viene venduto a un prezzo pari a 599 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del televisore sarebbe pari a 999 euro. Si tratta dunque di uno sconto di 400 euro. Non male, considerando anche il fatto che a fine 2020 questo modello veniva venduto a 719 euro.

In ogni caso, la promozione sarà disponibile ancora per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Red Friday". Ricordiamo che quest'ultima rimarrà attiva fino a domani 30 giugno 2021. Il televisore coinvolto dispone di un pannello QLED da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), nonché di tutte le classiche funzionalità smart. Non manca inoltre il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che Unieuro proporrebbe questo prodotto a 593 euro con ulteriore risparmio del 5% direttamente in carrello. Tuttavia, al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile. Per il resto, Amazon Italia ha "risposto" alla promozione di MediaWorld. Infatti, il prezzo in questo caso è pari a 593 euro (e non si passa per rivenditori).