Mediaworld: ultime ore di sconti su MacBook Air e smart TV 4K Sony, fino 530 Euro in meno

Tra le promozioni di giornata abbiamo già visto un TV Samsung LED 4K da Mediaworld, ma la medesima catena di distribuzione propone anche altri dispositivi interessanti tra le consuete offerte Solo per il Weekend, di cui ora vedremo due sconti su MacBook Air M1 e uno smart TV 4K Sony.

Entrando nel dettaglio, l’Apple MacBook Air viene offerto a 1.179 Euro anziché 1.389 Euro, pagabili in 20 comode rate mensili Tasso Zero secondo il piano Findomestic. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, si tratta di un notebook con processore proprietario Apple Silicon M1 octa-core con chip grafico integrato, SSD per 512 GB, 8 GB di RAM non espandibile e un display retina con True Tone da 13 pollici con risoluzione 2560x1600 pixel. Tra le funzionalità disponibili si segnala anche il supporto a Dolby Atmos lato audio.

Lo smart TV citato, invece, è il modello Sony XR65A80J con pannello OLED Ultra HD 4K da 65 pollici e refresh rate di 100Hz, supporto alla tecnologia HDR, Dolby Vision, IMAX Enhanced, DVB-T2 per il digitale terrestre e DVB-S2 per il satellitare, Dolby Atmos lato audio e sistema operativo Google TV, ovvero Android 10. Si tratta di un modello top di gamma della serie Bravia XR e viene proposto a 2.269 Euro al posto dei 2.799 Euro di listino, anche in questo caso pagabili in 20 rate mensili.

