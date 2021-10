Mediaworld, ultime ore di sconti pazzi su monitor e computer portatili HP

Contemporaneamente all’offerta su Samsung Galaxy S21 5G in occasione dei Mega Sconti, la catena di distribuzione Mediaworld propone tra le promozioni “Solo per Oggi” - valide ancora per poche ore - due computer portatili e un monitor HP a prezzi davvero interessanti.

Partiamo proprio dal monitor, il modello HP OMEN X 25 dalla diagonale pari a 24,5 pollici e risoluzione Full HD, ovvero 1920x1080 pixel. È particolarmente adatto al gaming, dato il refresh rate pari a 240Hz, il tempo di risposta pari a 1ms e il supporto a NVIDIA G-SYNC. Il prezzo di listino Mediaworld è pari a 639 Euro ma, fino stasera, potrete aggiudicarvelo a 388 Euro.

Passando quindi ai notebook, troviamo innanzitutto il 2-in-1 HP Spectre X360 14-EA0013NL a 1.499 Euro anziché 1.599 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate Tasso Zero. Si tratta di un computer portatile con processore Intel Core i7-1165G7 da 2,8 GHz di frequenza base e 4,7 GHz Turbo, 16 GB di RAM LPDDR4, SSD da 512 GB lato archiviazione, chip grafico integrato Intel Iris Xe e display touchscreen Full HD da 13,5 pollici.

Conclude il trio di prodotti il notebook HP Elitebook X360 830 G6 scontato da 1.625 Euro a 1.499 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 comode mensilità. Il display è un pannello WLED Full HD da 13,3 pollici, mentre sotto la scocca troviamo la CPU Intel Core i7-8565U da 1,8 GHz base e 4,6 GHz Boost, 16 GB di RAM DDR4, SSD per 512 GB e chip grafico Intel UHD Graphics 620.

Tra le altre promozioni Mediaworld abbiamo proposto nella giornata odierna anche diversi smart TV Sony e LG a prezzi vantaggiosi, giusto in occasione dello switch-off al DVB-T2.