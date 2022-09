MediaWorld, ultime ore per lo sconto di 100 euro su un Google TV Sony 2022

Andando oltre agli sconti in ambito PC di MediaWorld, ci soffermiamo su un'altra iniziativa promozionale lanciata dalla popolare catena. Infatti, quest'ultima ha avviato un'offerta a tempo relativa a un Google TV di Sony uscito nel 2022.

Più precisamente, il modello Sony KD65X82K viene adesso proposto a un prezzo pari a 1.299 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che generalmente il costo del televisore ammonterebbe a 1.399 euro, dunque non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che lo sconto è di 100 euro, ovvero c'è un possibile risparmio del 7,14%. C'è inoltre la consegna gratuita.

In ogni caso, l'offerta che riguarda il succitato televisore, che ricordiamo dispone di un pannello con diagonale di 65 pollici e risoluzione 4K, rientra nell'iniziativa promozionale "Solo per Oggi" del 30 settembre 2022 di MediaWorld. In parole povere, lo sconto rimarrà attivo solamente per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Per il resto, dando un'occhiata alle proposte degli altri principali store online per quel che riguarda il televisore, abbiamo notato che questo specifico modello non compare né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia. Insomma, l'offerta di MediaWorld può rivelarsi interessante sotto più punti di vista.