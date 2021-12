MediaWorld, ultime ore di Sconto Subito Xmas: notebook RTX 3050 Ti in sconto

Siamo ormai arrivati alle ultime ore dell'iniziativa Sconto Subito Xmas di MediaWorld, dato che quest'ultima rimarrà attiva fino all'8 dicembre 2021. In questo contesto, potrebbe interessarvi approfondire un'offerta legata a un notebook da gaming con GPU RTX 3050 Ti.

Infatti, il portatile ASUS FX516PE-HN005T viene venduto a un prezzo pari a 1.299 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il costo del modello sarebbe di 1.499 euro. Effettuando un rapido calcolo si può dunque comprendere che lo sconto è di 200 euro. Non male in un periodo in cui si fa ancora riferimento alla scarsa disponibilità di schede video.

Per intenderci, la scheda tecnica di ASUS FX516PE-HN005T affianca alla scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti con 4GB di memoria dedicata un processore Intel Core i7-11370H, così come 8GB di RAM e 512GB di SSD. Il display LED ha diagonale di 15,6 pollici e risoluzione Full HD e non manca il supporto a Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.1. Il sistema operativo? Windows 10 Home.

Insomma, considerando il fatto che l'iniziativa "Sconto Subito Xmas" di MediaWorld rimarrà attiva ancora per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla proposta della nota catena. Questo anche in virtù del fatto che non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul sito Web ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia.