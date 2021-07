Mediaworld, ultime ore di Settimana Mac: tutte le offerte su iMac e MacBook

Da Mediaworld sta per concludersi la Settimana Mac, attiva fino alle 23:59 di oggi, domenica 11 luglio 2021. Essendo quindi le ultime ore di promozioni sui computer Apple, fissi e portatili, vediamo i modelli in offerta sia online che nei negozi retail da non perdere.

Partiamo dal MacBook Air M1 da 13 pollici, venduto a 1.249 Euro anziché 1.429 Euro pagabili in 20 comode rate Tasso Zero. Questo laptop è dotato, come da nome, del chip proprietario Apple M1 octa-core, accompagnato da 8 GB di RAM e 512 GB di SSD lato archiviazione, mentre il sistema operativo in dotazione è macOS Big Sur. Non manca il supporto a Dolby Atmos e, ricordiamo, lo schermo in questione è un Display Retina con True Tone.

Salendo di prezzo troviamo invece l’Apple MacBook Pro del 2020 a 1.999 Euro anziché 2.459 Euro, computer con processore Intel Core della serie i5, 16 GB di RAM LPDDR4, 1000 GB di SSD come soluzione di memoria, display LED da 13,3 pollici con tecnologia True Tone e sistema operativo macOS Catalina.

Per chi preferisce la soluzione “all in one”, invece, troviamo l’iMac 2020 sempre con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM DDR4, 256 GB di SSD, display 5K LED da 27 pollici e scheda grafica AMD Radeon Pro 5300, per 1.699 Euro anziché 2.049 Euro. Altrimenti, è possibile trovare anche l’iMac 2021 con chip proprietario Apple M1 assieme a 8 GB di RAM, 256 GB di SSD, display da 24 pollici 4.5K e sistema operativo MacOS Big Sur, scontato da 1.499 Euro a 1.479 Euro.

Intanto, sta giungendo alla sua conclusione anche il Red Friday di Mediaworld, altra iniziativa con molte offerte interessanti.