MediaWorld, ultime ore: Smart TV Xiaomi 4K DVB-T2 in promo sotto i 300 euro

Non sono attivi solamente gli sconti del Red Weekend da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha avviato svariate altre iniziative promozionali relative al mondo tech. Ad esempio, c'è uno sconto niente male su uno Smart TV 4K di Xiaomi.

Più precisamente, il modello Xiaomi LED 4K P1 43 L43M6-6A viene proposto a un prezzo pari a 299 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web veniamo a conoscenza del fatto che generalmente il costo del televisore ammonterebbe a 449 euro. Questo significa che c'è un possibile risparmio di 150 euro: non male per chi sta cercando un televisore di questo tipo. L'offerta rientra nel volantino Mobile Mania di MediaWorld, che terminerà il 16 gennaio 2022. In parole povere, la promozione rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Da notare il fatto che la scheda tecnica del televisore comprende un pannello con diagonale di 43 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non manca ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, così come è presente il sistema operativo Android, che permette di accedere a un vasto numero di funzionalità smart.

Dando un'occhiata agli altri principali store online, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia propongono il TV a 343 euro. Da Unieuro non passa invece inosservato il modello Xiaomi Mi TV P1E, che viene proposto a 299,90 euro (offerta a tempo valida fino al 16 gennaio 2022). Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per portarsi a casa un televisore 4K di Xiaomi a un prezzo non troppo elevato.