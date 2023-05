MediaWorld, ultime ore di Sottocosto: 47% di sconto sul TV Samsung 4K

Non ci sono solamente sconti MediaWorld su prodotti Dyson. Infatti, la ben nota catena ha lanciato un ampio numero di iniziative promozionali legate al mondo Tech. Tra queste, non passa inosservato uno sconto a tempo su un televisore QLED 4K di Samsung.

Più precisamente, il modello Samsung QE50Q80BATXZT viene venduto a un prezzo pari a 525,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, precedentemente il costo del televisore ammontava a 999,99 euro. Questo significa che di mezzo c'è un possibile risparmio del 47,4%.

Ciò a cui si fa riferimento, a conti fatti, è dunque uno sconto di 474 euro. Capite bene insomma che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione interessante per un certo tipo di utente, considerando anche che non manca la consegna gratuita online. Va detto, però, che l'iniziativa promozionale rientra nel volantino Sottocosto di MediaWorld, che terminerà il 14 maggio 2023 (dunque avrete poche ore per poter usufruire dell'offerta in seguito alla pubblicazione di questa notizia).

Per il resto, la scheda tecnica di Samsung QE50Q80BATXZT include un pannello con diagonale di 50 pollici. La risoluzione è invece 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano poi chiaramente tutte le funzionalità smart del caso, grazie alla presenza del sistema operativo Tizen. Se volete approfondire ulteriormente le specifiche del televisore, potete in ogni caso dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Samsung, in cui si scende maggiormente nel dettaglio delle caratteristiche.