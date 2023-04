MediaWorld, ultime ore Super Sconti Outlet: notebook RTX 3050 a 799 euro

Siamo ormai entrati nelle ultime ore per quel che riguarda l'iniziativa promozionale Super Sconti Outlet di MediaWorld, visto che quest'ultima proseguirà fino al 23 aprile 2023. In questo contesto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata, prima che scada, all'offerta relativa a un notebook con GPU RTX 3050 venduto a un prezzo interessante.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto in questo contesto, il modello Acer Swift X SFX16-51G-58V4 viene ora proposto a un costo pari a 799,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che precedentemente il prezzo del portatile era di 1.199,99 euro, dunque di mezzo c'è un possibile risparmio del 33,33%.

A conti fatti, insomma, risulta possibile usufruire di uno sconto di 400 euro. Potrebbe quindi potenzialmente risultare un'occasione "ghiotta" per chi è alla ricerca di un notebook che non costi troppo e sia anche in grado di offrire certe prestazioni in ambito gaming, grazie alla presenza della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050.

In ogni caso, per quel che riguarda la scheda tecnica di Acer Swift X SFX16-51G-58V4, troviamo un pannello da 16,1 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), un processore Intel Core i5-11320H, 8GB RAM e 512GB di SSD. Il sistema operativo è chiaramente Windows 11. Potrebbe per il resto interessarvi dare un'occhiata direttamente al sito Web ufficiale di Acer per maggiori dettagli in merito alle specifiche del portatile.