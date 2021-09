Mediaworld, sono le ultime ore di TV Mania: 5 smart TV DVB-T2 imperdibili

Ultimamente abbiamo avuto più volte occasione di parlare nel dettaglio del volantino “TV Mania” di Mediaworld, indicando anche 5 TV DVB-T2 sotto i 230 Euro. Trattandosi però delle ultime ore di disponibilità di queste promozioni, riteniamo doveroso citare 5 smart TV DVB-T2 imperdibili per chi deve adeguarsi al nuovo standard.

Partiamo dal modello low-cost più interessante, ovvero il televisore OK ODL32770H-TAB proposto a 199,99 Euro anziché 249,99 Euro. Si tratta di uno smart TV con pannello LED HD (1366x768 pixel) da 32 pollici con supporto alla tecnologia HDR, decoder Dolby Digital lato audio e sistema operativo Android TV, perfetto per chi non vuole spendere molto ma desidera avere il più possibile.

Salendo di prezzo troviamo a 499 Euro al posto di 649 Euro, pagabili in 20 comode mensilità Tasso Zero, il televisore LG 4K 50UP78006LB 2021, dotato di un display LED Ultra HD 4K da 50 pollici con refresh rate di 60Hz, supporto lato video a HLG, HDR e HDR10, mentre come sistema operativo presenta WebOS 6.0.

Altro modello del colosso sudcoreano è LG OLED55A16LA, altra novità del 2021 proposta a 999 Euro anziché 1.599 Euro e dotata di schermo OLED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 60Hz, HDR, HDR10, HLG e Dolby Vision IQ lato video, Dolby Atmos lato audio e sempre il medesimo WebOS 6.0.

La catena di distribuzione propone anche il televisore Samsung UE65TU7090UXZT con pannello LED Ultra HD 4K da 65 pollici e refresh rate di 60Hz, con supporto a HLG e HDR10+, decoder audio Dolby Digital Plus e sistema operativo proprietario Tizen. In questo caso lo sconto porta il dispositivo da 699 Euro a 599 Euro, pagabili sempre in 20 mensilità Tasso Zero.

Chiude la lista il televisore Sony XR55A80J d’annata 2021, scontato da 1.899 Euro a 1.499 Euro. Qui troviamo un display OLED Ultra HD 4K dalla frequenza di aggiornamento pari a 100Hz, sempre con supporto alla tecnologia video HDR anche in formato Dolby Vision, assieme al certificato IMAX Enhanced e, lato audio, il decoder Dolby Atmos. Infine, il sistema operativo è Google TV, ovvero Android 10.

Sempre da Mediaworld è possibile aggiudicarsi anche un TV Sony 4K 2021 con sconto esclusivo.