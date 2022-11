MediaWorld, ultime ore di Vero Black Friday: 41% di sconto su TV LG 2022

Non ci sono solamente rimborsi su alcuni TV da MediaWorld. Infatti, la nota catena sta cogliendo l'occasione del periodo del Black Friday 2022 per lanciare parecchie promozioni. Tra queste troviamo uno sconto importante su un TV di LG uscito nel 2022.

Più precisamente, il modello LG OLED55A26LA, che dispone di un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K, viene adesso proposto a un prezzo pari a 999 euro sul portale MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del televisore sarebbe di 1.699 euro, dunque di mezzo c'è un possibile risparmio del 41,2%. In parole povere, lo sconto è di 700 euro.

Da notare che la promozione è inclusa nell'iniziativa Vero Black Friday di MediaWorld (o meglio "vero, vero, vero, ma davvero vero Black Friday"), che scadrà nella giornata del 16 novembre 2022. In parole povere, avrete a disposizione poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia per poter usufruire dell'offerta, in attesa di scoprire quale nome si inventerà MediaWorld per le prossime iniziative. Da notare il fatto che anche da Unieuro il prezzo adesso è di 999 euro, ma soprattutto che Amazon ha rilanciato a 949 euro.

Per il resto, dato che si tratta di un periodo di offerte, potreste voler restare aggiornati in merito alle "prossime mosse" delle varie catene (MediaWorld compresa). A tal proposito, potrebbe dunque risultare di vostro interesse dare un'occhiata alla pagina riassunto del Black Friday 2022, nonché magari al canale Telegram delle offerte.