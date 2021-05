MediaWorld, ultime ore del volantino: 5 smartphone e TV DVB-T2 sotto i 200 Euro

Da MediaWorld non ci sono solamente le offerte su smartphone e smart TV Xiaomi e Samsung in occasione della iniziativa “Solo per il Weekend”, ma sta per concludersi anche il volantino di maggio 2021 “La Partita Si Gioca Dove Sei Tu”. Vediamo quindi cinque promozioni imperdibili su diversi prodotti, tutti sotto i 200 Euro.

Il primo smartphone che vedremo in questa occasione è Oppo A53s, modello con SoC Qualcomm Snapdragon 460, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, batteria dalla capienza di 5000 mAh, comparto fotocamera con unico sensore selfie da 8 megapixel e tre sensori sul retro (23 megapixel + 13 megapixel + 13 megapixel). Il display, infine, è un pannello IPS LCD HD+ da 6,5 pollici. Il prezzo qui è pari a 159,99 Euro, contro i 199,99 Euro di listino.

Sempre a 159,99 Euro anziché 179 Euro troviamo lo smartphone VIVO Y20s con chipset e impostazioni lato memoria identiche al succitato Oppo A53s, ma con differenze nel comparto fotocamera caratterizzato da tre sensori (13MP principale + 2MP macro + 2MP bokeh) e con singola lente frontale da 8MP, per una batteria da 5000 mAh.

Altro dispositivo è Xiaomi Redmi Note 9, proposto in questa occasione a 159,99 Euro anziché 229,99 Euro. Questo smartphone giunge dotato di uno schermo IPS LCD Full HD+ da 6,53 pollici, chipset octa-core Mediatek Helio G85 con clock massimo di 2.0 GHz, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD, batteria da 5020 mAh con ricarica a 18W e quad-camera posteriore (48MP + 8MP + 2MP + 2MP), mentre anteriormente figura un unico sensore da 13MP.

Il più costoso tra gli smartphone del giorno è OnePlus Nord N100, venduto a 189 Euro anziché 199 Euro. In questo caso troviamo un display LCD da 6,52 pollici assieme a 64 GB di archiviazione espandibile fino a 256 GB e 4 GB di RAM, mentre il chipset in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 460 da 1,8 GHz di clock. Per quanto riguarda il comparto fotocamera troviamo tre sensori posteriori (13MP principale + 2MP macro + 2MP bokeh) e uno singolo anteriore da 8 megapixel; infine, la batteria è da 5000 mAh.

Per finire, il televisore con supporto al DVB-T2 scontato a 139,99 Euro è il modello OK ODL24870H-TB, dotato di display LED Full HD da 24 pollici ma senza funzionalità smart. Un acquisto ideale per chi non ha particolari esigenze e necessita di cambiare TV per soddisfare il nuovo standard.

Intanto su Amazon in questa ultima domenica di maggio è possibile trovare iPhone 12 e TV Sony da 55 pollici in offerta.