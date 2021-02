MediaWorld, ultime ore del volantino: in offerta un TV 4K Panasonic 65

Dopo aver dato un'occhiata alla promozione relativa al TV rotante di Samsung, torniamo ad analizzare le offerte tecnologiche proposte da MediaWorld. Infatti, siamo entrati nelle ultime ore per usufruire delle promozioni del volantino più recente.

Il volantino "Guarda che Definizione", lanciato il 18 gennaio 2021, è infatti in scadenza nella giornata di oggi 31 gennaio 2021, come potete vedere sul sito ufficiale di MediaWorld. Risulta quindi interessante dare un'occhiata a quanto proposto dalla nota catena, in modo da non perdere le occasioni che rientrano nel volantino.

Tra queste, spicca uno sconto relativo al TV Panasonic TX-65HX580E, offerto a 599 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, solitamente il costo del TV sarebbe di 699 euro, quindi siamo dinanzi a un possibile risparmio di 100 euro. In ogni caso, vi ricordiamo che si tratta di uno Smart TV LED da 65 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Se siete arrivati in ritardo, potete verificare che l'offerta era attiva mediante Wayback Machine.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia. Euronics propone il televisore a 650 euro, mentre il sito ufficiale di Panasonic riporta un prezzo di 699,99 euro. Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola a chi sta cercando un televisore di questo tipo.