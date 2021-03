MediaWorld, ultime ore del volantino Tech Is Pink: cinque offerte imperdibili

Da MediaWorld le ore sono contate per i “Mega Sconti”, ma sempre alle 23:59 di oggi, domenica 14 marzo 2021, scadranno anche le offerte Tech Is Pink avviate a inizio mese. Ecco a voi, dunque, cinque offerte imperdibili su vari prodotti, tra cui uno smart TV Samsung QLED scontato di ben 300 euro.

Partiamo proprio da questo prodotto, che nello specifico si tratta del televisore Samsung QLED QE55Q60TAUXZT con pannello da 55 pollici Ultra HD 4K, refresh rate di 60 Hz, processore video Quantum Lite, supporto allo standard DVB-T2 per il digitale terrestre, Quantum HDR / HDR 10+ / HLG e decoder audio Dolby Digital Plus. Per quanto concerne il prezzo, si parla di 699 Euro anziché i 999 Euro di listino, pagabili in 20 comode rate mensili Tasso Zero.

Rimanendo nel mondo Samsung troviamo anche lo smartphone Galaxy A51 con display Super AMOLED da 6,5 pollici, processore Exynos 9611 dalla velocità di clock di 2.3 GHz, 128 GB di memoria interna espandibile a 512 GB, 4 GB di RAM, modulo quad-camera posteriore (48MP grandangolare + 12MP ultra grandangolare + 5MP profondità + 5MP macro) e sensore anteriore da 32MP, per una batteria da 4000 mAh. In questo caso, il prezzo è calato a 272,99 Euro rispetto ai 379 Euro di listino.

In alternativa, un altro sconto particolarmente interessante nel mondo della telefonia riguarda OPPO Reno 4, venduto nelle colorazioni Galactic Blue e Space Black a 399 Euro anziché 599 Euro. Giungendo alle specifiche tecniche, sotto la scocca troviamo il chip octa core Qualcomm Snapdragon 765G assieme a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna non espandibile, batteria da 4020 mAh con ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65W, tripla fotocamera posteriore (48MP + 8MP + 2MP) e singolo sensore anteriore da 32MP. Il display, invece, è un AMOLED Full HD+ da 6,4 pollici.

Cambiando completamente mondo, possiamo trovare anche l’HDD esterno SEAGATE Expansion Plus 2T da 2000 GB di capacità, con interfaccia SuperSpeed USB 3.0, velocità di 5400 RPM e il software di backup proprietario Dashboard incluso. Il prezzo scontato è pari a 59,99 Euro, contro i 114,99 di listino.

Dulcis in fundo, per chi è alla ricerca di uno smartwatch segnaliamo il modello Fitbit Versa 2 a 139,99 Euro anziché 199,99, dotato di display AMOLED da 1,4 pollici, NFC, resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità, sensore per la frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno, 15 modalità di allenamento e supporto all’assistente vocale Alexa.

Sempre da MediaWorld, ancora per poche ore in occasione degli sconti Solo per il Weekend potrete trovare altri smart TV a firma Samsung, Sony e Panasonic in offerta.