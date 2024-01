Mediaworld, ultime ore del volantino Top Tech: le offerte imperdibili

Scadrà alle 23:59 di oggi, 4 Gennaio 2024, il volantino “Top Tech” di inizio anno targato Mediaworld. La catena di distribuzione propone una serie di offerte molto interessanti su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

L’iPhone 15 da 128 gigabyte viene proposto ad 899 Euro, con un risparmio di 80 Euro dai 979 Euro di listino, ma in sconto troviamo anche l’Oppo A58 da 128 gigabyte che è disponibile a 159 Euro, con un calo di 90 Euro rispetto ai 249,99 Euro imposti dal produttore. Interessante però anche la riduzione sul Samsung Galaxy Watch6 Classic con cassa da 47mm, a 369 Euro, dai 449 Euro di listino.

Per quanto riguarda i laptop, segnaliamo l’ASUS ROG Strix G614JU a 1199 Euro, con un risparmio consistente se si tiene conto che di listino costa 1949 Euro. In sconto anche il MacBook Air da 13 pollici con chip M1, a 949 Euro, dai 1229 Euro di listino.

Fronte TV, è molto interessante lo sconto sul TV LG OLED EVO C3 da 55 pollici, a 1399 Euro, rispetto ai 1699 Euro di listino, mentre la soundbar HW-Q600C targata Samsung viene proposta a 249 Euro, dai 499 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.

