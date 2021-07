Mediaworld, ultime ore di XDays: 5 offerte imperdibili su TV 4K DVB-T2 e smartphone

Gli XDays di Mediaworld lanciati il 20 luglio stanno per raggiungere alla loro conclusione detta per il 28 luglio. Per permettere a voi lettori di godere degli sconti migliori della nota catena di distribuzione, dunque, vediamo 5 offerte su smart TV 4K DVB-T2 e uno smartphone a marchio OPPO, LG e Samsung.

Partiamo da quest’ultimo dispositivo, ovvero lo smartphone OPPO Reno 4 5G venduto a 299 Euro anziché 599 Euro pagabili anche in 20 comode mensilità Tasso Zero. Si tratta di un telefono con display AMOLED FHD+ da 6,4 pollici, chipset Qualcomm Snapdragon 765G octa-core a 2,4 GHz, 128 GB di memoria interna non espandibile, 8 GB di RAM, batteria da 4020 mAh con ricarica rapida SuperVOOC 2.0 a 65W e un comparto fotocamera composto da tre lenti posteriori (48 MP + 8 MP + 2 MP) e una due sensori selfie rispettivamente da 32 e 2 megapixel.

Passando ai televisori, invece, il più economico è il modello LG NanoCell 4K 43NANO776PA 2021 scontato da 699 Euro a 449 Euro, dotato di pannello LED Ultra HD 4K da 43 pollici con processore a5 AI Processor 4K, refresh rate di 60Hz, supporto lato video per HDR, HDR10 Pro e HLG, mentre non manca il supporto a DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare. Il sistema operativo, come per gli altri smart TV LG che vedremo, è webOS 6.0. In alternativa a questo modello specifico è possibile acquistare la variante con display da 50 pollici a 579 Euro anziché 879 Euro.

Altro smart TV LG in sconto è il modello LG 4K 55UP75006LF 2021, anch’esso dotato di pannello Ultra HD 4K LED ma da 55 pollici, sempre con refresh rate a 60Hz e supporto a HDR, HDR10 e HLG. In questo caso si parla di 499 Euro anziché 749 Euro, pagabili in 20 rate da 24,95 Euro al mese Tasso Zero.

Infine troviamo il modello Samsung Crystal UHD 4K UE65AU8070 Black 2021 a 699 Euro contro i 1.049 Euro di listino, televisore con pannello LED Ultra HD 4K da 65 pollici, frequenza di aggiornamento di 60Hz, supporto a HDR, HDR10+ e HLG, decoder Dolby Digital Plus lato audio e sistema operativo proprietario TizenOS.

Mediaworld ieri ha dato inizio ai Google Days, con tanti sconti su prodotti di casa Google fino al 1° agosto 2021.