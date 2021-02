MediaWorld, ultime ore di XDays: le migliori offerte su TV DVB-T2 economici

Non ci sono solamente le offerte legate al weekend in queste ore da MediaWorld. Infatti, siamo entrati nelle ultime ore dell'iniziativa "XDays", che propone miriadi di sconti relativi a diverse tipologie di prodotti tecnologici.

Il periodo promozionale, che era stato avviato il 18 febbraio 2021, terminerà proprio oggi 28 febbraio 2021. Può dunque risultare interessante dare un'occhiata a quali sono gli sconti attivi in queste ore da MediaWorld. Abbiamo deciso di effettuare, nello specifico, una selezione relativa ai televisori economici, anche se in realtà i prodotti messi in sconto dalla nota catena vanno ben oltre. A tal proposito, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla pagina principale dedicata agli "XDays". In ogni caso, ovviamente i TV selezionati supportano lo standard DVB-T2.

MediaWorld XDays: offerte su TV DVB-T2 economici (sotto i 350 euro)

Xiaomi MI LED TV 4S 43" : 349 euro (in precedenza 399 euro, sconto di 50 euro);

: 349 euro (in precedenza 399 euro, sconto di 50 euro); Philips 32PFS6905/12: 329 euro (al posto di 349 euro, risparmio di 20 euro).

Insomma, MediaWorld ha lanciato degli sconti interessanti relativi a diversi televisori economici. Ovviamente, a questi prezzi non aspettatevi dei prodotti di una certa caratura, ma i modelli che abbiamo selezionato potrebbero rivelarsi un "buon affare" per coloro che stanno cercando un TV che non costi troppo, chiaramente senza particolari esigenze.