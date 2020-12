MediaWorld, ultimi sconti per Natale: Samsung Galaxy A42 5G sotto i 270 euro

Se state cercando uno smartphone 5G, questo periodo può essere quello giusto. Infatti, i principali store online che vendono prodotti tecnologici stanno scontando in modo interessante diversi dispositivi. Tra questi rientra anche lo smartphone Samsung Galaxy A42 5G, in offerta in questi giorni da MediaWorld.

Il prezzo del prodotto, "brandizzato" Vodafone, è interessante: 269 euro mediante il portale ufficiale della nota catena. Stando a quest'ultimo sito Web, in genere il costo dello smartphone sarebbe di 399 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio di 130 euro. Le colorazioni coinvolte sono quelle Black e White, mentre vi ricordiamo che il dispositivo monta 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. La promozione rientra nel contesto del volantino "Il regalo giusto, giusto in tempo".

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali presenti online, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia vendono Samsung Galaxy A42 5G a un prezzo pari a 368 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo modello sul portale ufficiale di Unieuro.

Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente, anche per via del fatto che giusto qualche settimana fa il prezzo era più alto.