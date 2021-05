MediaWorld, ultimi giorni di Sottocosto: cinque offerte imperdibili su TV, PC e smartphone

Il Sottocosto da MediaWorld sta per finire, dato che la loro conclusione è data per domenica 16 maggio 2021 alle 23:59. Tra i tantissimi sconti proposti dalla catena di negozi, oggi ne vedremo in particolare cinque su smartphone, smart TV e computer portatili per ogni fascia di prezzo. Ecco la lista da noi consigliata.

Partiamo dal mondo degli smartphone con il modello Oppo Reno4 Z, proposto da MediaWorld a 249 Euro anziché 399 Euro. Si tratta di un dispositivo mobile dotato di schermo LED IPS da 6,57 pollici, chipset MediaTek Dimensity 800, 8 GB di memoria RAM, spazio di archiviazione da 256 GB, batteria da 4000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 65W e, per quanto riguarda il comparto fotocamera, troviamo quattro lenti posteriori (48MP principale + 8MP grandangolare + 2MP macro + 2MP profondità) più due anteriori (16+2MP).

Consigliamo, inoltre, il modello di fascia medio-alta Xiaomi Mi 10T Pro, il cui prezzo è calato dai 649 Euro di listino a 469 Euro. In questo caso troviamo una CPU Qualcomm Snapdragon 865, sempre 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna non espandibile, batteria da 5000 mAh, tripla fotocamera posteriore (108MP + 13MP + 5MP) e un singolo sensore selfie da 20MP. Il display, in conclusione, è un LCD Full HD+ da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 144Hz. Se siete interessati ad altri modelli, invece, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata a sei sconti su smartphone.

Non mancano anche promozioni interessanti su smart TV di marchi come Samsung, in particolare il modello Samsung UE82TU8070UXZT in vendita a 399 Euro anziché 499 Euro, dotato di pannello LED Ultra HD 4K da 43 pollici con refresh rate di 60Hz, supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare, HDR10+ / HLG, Dolby Digital Plus lato audio e sistema operativo proprietario TizenOS.

Uno degli sconti migliori lo si trova nel modello Samsung UE82TU8070UXZT che scende da 1999 Euro a 1299 Euro, dotato di schermo LED Ultra HD 4K da 82 pollici, anche in questo caso con frequenza di aggiornamento di 60Hz, tecnologie HDR10+ e HLG, l’immancabile supporto a DVB-T2 e DVB-S2 e il sistema operativo TizenOS.

Dulcis in fundo, segnaliamo il computer portatile Lenovo IdeaPad 5 15IIL05, il cui prezzo è sceso a 529 Euro a partire dai 459 Euro di listino. Questo laptop presenta un display LED Full HD da 15,6 pollici 1920 x 1080, mentre come processore troviamo Intel Core I3-1005G1 assieme alla scheda grafica condivisa Intel UHD Graphics. Infine, lato memoria figurano 8 GB di memoria RAM e SSD da 256 GB.

Tra le offerte Solo per Oggi, invece, troviamo due TV Samsung QLED con cali fino a 500 Euro.